歌手ヒョナがマカオでの公演中に意識を失い、倒れた。ヒョナは9日、マカオのアウトドア・パフォーマンス・ベニューで開かれた「ウォーターボム2025マカオ」のステージで、ヒット曲『Bubble Pop！』を歌っている最中に突然倒れた。観客が撮影した映像には、ヒョナが踊っている途中で突然意識を失ってステージ上に崩れ落ち、ダンサーたちが駆け寄って彼女を支える様子が映っていた。すぐに警護員が走ってきてヒョナを抱きかかえて舞