＜大相撲十一月場所＞◇初日◇9日◇福岡・福岡国際センター【映像】ファンがざわついた「衝撃音」身長192センチ、体重187キロの横綱・大の里（二所ノ関）と身長188センチ、体重176キロの小結・高安（田子ノ浦）。まさに巨体同士の迫力の一番で立ち合い直後、両力士がぶつかり合った際に響いた“異様な衝撃音”にファンが注目。「パキって音なに？」「なんの音だったんだ？」などとざわつく一幕があった。結びの一番として上が