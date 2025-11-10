成都高新区で行われた２０２５金熊猫国際イノベーション・起業コンテスト。（成都＝新華社配信）【新華社成都11月10日】中国四川省成都市の成都ハイテク産業開発区（成都高新区）でこのほど、「2025金熊猫（ゴールデンパンダ）世界イノベーション・起業コンテスト」の表彰式が開かれた。世界の技術イノベーションプロジェクト2317件の中から、75件が入賞を果たした。受賞分野は電子情報、先端バイオ医薬、新エネルギー、新素材、