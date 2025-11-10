◆ムーミンバレーパークで初のクリスマスイベント「ムーミン谷のクリスマス」。オーロラ、冬花火、新キャラとのグリーティングも(C)Moomin Characters TM埼玉・飯能の宮沢湖のほとりに位置するムーミンバレーパークでは、2025年11月1日（土）から12月25日（木）まで、「ムーミン谷のクリスマス」を開催する。クリスマスをテーマにした初のイベントとなり、クリスマスをまったく知らないムーミン一家による一風変わったクリスマスツ