黄川田仁志氏木原稔官房長官は、視察先で訪れた北海道から北方領土を眺め「一番やっぱり外国に近い」と発言した黄川田仁志沖縄北方担当相を注意した。政府関係者が10日、明らかにした。北方領土をロシア領と認めたと受け取られかねず、軽率だとの指摘が出ていた。黄川田氏は8日、北海道根室市の納沙布岬から対岸の北方領土である歯舞群島などを視察した際に、記者団に述べた。その後、元島民らとの懇談で「誤解を与えたとする