ÊÆ¹ò°ÂÄê¶¡µë³ÎÊÝ»Ù±çµ¡¹½¤Ï10Æü¡¢¸þ¤³¤¦3¥«·î¤Î¥³¥á²Á³Ê¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë´Ø¤¹¤ë10·î¤Î»Ø¿ô¤¬Á°·î¤è¤ê18¥Ý¥¤¥ó¥ÈÄã¤¤39¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£3¥«·î¤Ö¤ê¤ËÀáÌÜ¤Î50¤ò²¼²ó¤ê¡¢Àè°Â´Ñ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡£¿·ÊÆ¤Î¼ý³ÏÎÌÁý¤Ç¼ûµë¤¬´ËÏÂ¤¹¤ë¤È¤Î´ÑÂ¬¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡£