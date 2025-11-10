西尾康之『不死』（くま書店）チャーリー・カウフマン『アントカインド』（木原善彦訳、河出書房新社）稲葉振一郎『滅亡するかもしれない人類のための倫理学』（講談社選書メチエ）おそらく人類には保存への欲動がある。誰もが思い出の品を保管し、記録をとり、死を延期し、記憶を複製し、未来予測に資する過去の傾向を管理する。西尾康之『不死』は、永遠の生の保存がデフォルトになった世界の日常を描く。不死の世界では死へ