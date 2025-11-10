女優キム・ジョンウンが自身の生存報告をすめように、結婚10年目でも変わらぬ愛情を見せた。【写真】キム・ジョンウンの“美脚”が話題！バスローブ姿でキム・ジョンウンは最近、自身のSNSに「とても久しぶりです。生存報告。happy birthday my love」というコメントとともに数枚の写真を投稿した。公開された写真の中でキム・ジョンウンは、風船や花、ワイングラスで飾られた空間で、夫の誕生日パーティーを楽しんでいる。ブルー