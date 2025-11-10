「坂口安吾展」から。初公開の小瀧穆あて書簡昭和の無頼派作家、坂口安吾（１９０６〜５５）の没後７０年に合わせ、横浜市の神奈川近代文学館で「坂口安吾展あちらこちら命がけ」が開かれている。波瀾（はらん）万丈の人生を伝説的なエピソードと共に丸ごと詰め込んだ企画だ。展示は二部構成。「世に出るまで」と題した第一部は、新潟の名家に生まれ、中学生のころから文学を志し、いったん文壇で認められたものの、しばらく