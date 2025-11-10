◆第５０回エリザベス女王杯・Ｇ１（１１月１６日、京都競馬場・芝２２００メートル）今年の主役は昨年の有馬記念の覇者で、始動戦だった前走のオールカマーを快勝したレガレイラ（牝４歳、美浦・木村哲也厩舎、父スワーヴリチャード）と見られるが、他にＧ１馬は昨年の桜花賞馬ステレンボッシュ（牝４歳、美浦・国枝栄厩舎、父エピファネイア）ぐらいで、２番手以下は混戦ムードが漂っている。そこでイチ押ししたいのは、３年