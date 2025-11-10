◆ベルギーリーグ▽第１４節シントトロイデン１―０スタンダール（９日、大王わさびスタイエンススタジアム）ベルギー１部シントトロイデンで日本代表に初招集されたＦＷ後藤啓介（２０）が、今季４ゴール目を決めてチームの１―０での勝利に貢献した。同じく代表に初招集されたＧＫ小久保玲央ブライアン、ＤＦ畑大雅、日本代表ＤＦ谷口彰悟、ＭＦ山本理仁、ＭＦ伊藤涼太郎、ＦＷ後藤啓介の日本人選手６人が先発に名を連ね