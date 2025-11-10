£¹Æü¡¢¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¹¤ë½¬¶áÊ¿»á¡£¡Ê¹­½£¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿¼Õ´ÄÃÚ¡Ë¡Ú¿·²Ú¼Ò¹­½£11·î10Æü¡Û½¬¶áÊ¿¡Ê¤·¤å¤¦¡¦¤­¤ó¤Ú¤¤¡ËÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞÃæ±û°Ñ°÷²ñÁí½ñµ­¡¦¹ñ²È¼çÀÊ¡¦Ãæ±û·³»ö°Ñ°÷²ñ¼çÀÊ¤Ï9ÆüÌë¡¢¹­Åì¾Ê¹­½£»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤¿Âè15²óÁ´¹ñ±¿Æ°²ñ¤Î³«²ñ¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢³«Ëë¤òÀë¸À¤·¤¿¡££¹Æü¡¢¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¹¤ë½¬¶áÊ¿»á¡£¡Ê¹­½£¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿±í´ç¡Ë£¹Æü¡¢³«²ñ¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿½¬¶áÊ¿»á¡£¡Ê¹­½£¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿±í´ç¡Ë£¹Æü¡¢¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¢¤¤¤µ¤Ä