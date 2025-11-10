ºë¶Ì¸©Åì¾¾»³»Ô¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃË»Ò¹â¹»À¸¤ò·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç¤Ò¤­Æ¨¤²¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢46ºÐ¤ÎÅÉÁõ¶È¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹â¹»À¸¤Ï°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£¡Ú±ÇÁü¡Û»ö¸Î¸½¾ì¤ÎÍÍ»Òº´Æ£ÍÎ°ìÏºÍÆµ¿¼Ô¡Ê46¡Ë¤Ï7ÆüÌë¡¢Åì¾¾»³»Ô¾¾»³¤ÎÏ©¾å¤Ç·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃË»Ò¹â¹»À¸¡Ê18¡Ë¤ò¸å¤í¤«¤é¤Ï¤Í¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨¤²¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃË»Ò¹â¹»À¸¤ÏÆ¬¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Á¡¢¸½ºß¤â°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£·Ù