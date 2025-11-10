ミスタードーナツから、ポケモン好きにはたまらない新作が登場します♪55周年を記念して発売される「タマゲた！ メタモンのドーナツツリー」は、見た目も味も楽しめるスペシャルなスイーツ♡ドーナツポップやオールドファッションを使ったツリーの上には、ストロベリーチョコでコーティングされたメタモンドーナツがちょこんと。事前予約限定の特別なアイ