私（フクオカナツキ、30代）は夫（タミオ、40代）と5歳の娘（リナ）、2歳の息子（コウ）との4人暮らし。私は結婚当初から義母（マサヨ、70代）と義父（ヒデトシ、70代）のことが苦手です。義両親はいつも上から目線で話してくるし、何かと自分たちのやり方を押し付けてきます。夫は義両親の肩をもつことが多く、義両親がかかわるとだいたい夫婦喧嘩になるのです。幸い義実家は車で3時間かかるため、義両親と会う頻度は少ないです。