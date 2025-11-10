ガクミカ取材班のリーダー「ミーキャップ」です！西日本新聞社の記者体験企画第2弾に参加した学生さんが記事を寄せてくれました。「企業探訪ログ」特別編の続編としてリポートをお届けします。記者職を志望する早稲田大学教育学部3年の松本東子です。記者体験では、大学生5人で福岡県宗像市のデザイナー、毛利清隆さん（55）を取材しました！毛利さんは久留米大学商学部を卒業後、自動車の塗装会社などでの勤務を経て、大日本印