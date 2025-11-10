¼¢²ì¸©ÂçÄÅ»Ô¤Î¶á¹¾¿ÀµÜ¤Ç¶¥µ»¤«¤ë¤¿¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÁÇÁá¤¤¼ê»«¤­¤Ç¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¤«¤ë¤¿¡£É´¿Í°ì¼ó¤ÎºÇ½é¤Î²Î¤ò±Ó¤ó¤ÀÅ·ÃÒÅ·¹Ä¤òã«¤ëÂçÄÅ»Ô¤Î¶á¹¾¿ÀµÜ¤Ç¡¢¤­¤Î¤¦¡¢¶¥µ»¤«¤ë¤¿¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤«¤ë¤¿¤ÎÀ»ÃÏ¡×¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤òÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¤·¤è¤¦¤ÈÂçÄÅ»Ô¤¬³«ºÅ¡£¶áÇ¯¤Ï¶¥µ»¤«¤ë¤¿¤òÂêºà¤È¤·¤¿Ì¡²è¤Î±Æ¶Á¤Ç¿Íµ¤¤Ï³¤³°¤Ë¤â¹­¤¬¤ê¡¢ÃÄÂÎÀï¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤äÃæ¹ñ¡¢¥¿¥¤¤Ê¤É£±£²¥Á¡¼¥à¤¬½Ð¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£Í¥¾¡¤ÏÆüËÜ