ドイツ１部Ｅフランクフルトの日本代表ＭＦ堂安律（２７）が９日（日本時間１０日）、ＭＦ佐野海舟が所属するマインツをホームに迎えた一戦で今季３点目を挙げた。０―０の後半３５分。右サイドでボールを受けると、ドリブルでペナルティーエリアに侵入。相手ＤＦ２人の間をすり抜けて置き去りにして左足でゴール左隅に流し込んだ。個人技で決め切った鮮やかなゴールでチームを１―０の勝利に導いた。この日の試合前まで２ゴ
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 自殺した4人の遺族がOpenAI提訴
- 2. 中国の総領事 高市氏に「暴言」
- 3. 経済対策に「おこめ券」活用へ
- 4. オズワルド伊藤破局 98%俺が悪い
- 5. 飯尾 相方が骨折した際の修羅場
- 6. 戦隊の後枠「ギャバン」に決定か
- 7. 逃げられたら…義姉を最初に殺害
- 8. 八田容疑者 海に逃げた可能性も?
- 9. 石破茂氏 首相時代の起床時間
- 10. スザンヌ経営の旅館 重大欠陥
- 1. 中国の総領事 高市氏に「暴言」
- 2. 逃げられたら…義姉を最初に殺害
- 3. 八田容疑者 海に逃げた可能性も?
- 4. 9割が「歯磨きを間違えている」
- 5. 世界Jr.優勝者の父親が死亡 高知
- 6. 名代富士そば 正しい読みに反響
- 7. 立花容疑者「異例逮捕」の理由
- 8. 愛知県弥富市の児童総合遊園「海南こどもの国」で遊具の梯子の一部が外れ30代男性がけが
- 9. 中国領事に激怒「日本なめんな」
- 10. クマ襲撃 投げ返した従業員
- 1. 石破茂氏 首相時代の起床時間
- 2. 「汚い首斬る」投稿 中国に抗議
- 3. 市長選1万6724票同数→くじ引き
- 4. 家系ラーメン巡る勘違いに大反響
- 5. シニア夫婦YouTuber 収益を告白
- 6. 夫の葬儀で安堵 参列者と修羅場
- 7. 山本代表 あっさり論破されX呆れ
- 8. 高市首相の背後で様子がおかしい
- 9. 口臭問題「50代以降」に注意
- 10. 広島県知事選挙、前副知事・横田美香氏が初当選…広島県初の女性知事に
- 1. 自殺した4人の遺族がOpenAI提訴
- 2. ホテルのボディーソープに注意
- 3. 米人気女優の「丸出し」姿に賛否
- 4. トランプ氏 国民に30万円支給か
- 5. 英BBC会長ら辞任 偏向報道に批判
- 6. 韓国で最もグラマラスな女性芸人
- 7. 二重らせん構造発見 博士が死去
- 8. 中国製携帯使用の住民が家宅捜索
- 9. 「決闘する恐竜」に不都合な疑問
- 10. ノエルを目撃 恋人と渋谷デート
- 1. 経済対策に「おこめ券」活用へ
- 2. 「定年後も働いた方がいい」理由
- 3. 紀州鉄道が廃線危機 驚きの情報
- 4. 世界一の大企業 一言で全て失う
- 5. 年末調整 今までと同じ申告は損
- 6. キャッシュレス 賢い選び方
- 7. 中国の暴走止める 高市氏の一手
- 8. 片山氏はザイム真理教の破壊神か
- 9. 「フェラーリ河野」に3つの反論
- 10. TVから消えた「時代劇」の現実
- 1. 新型「MX Master 4」使用感は?
- 2. 「Xperia」バッテリー持ちを検証
- 3. 新型Pixel Watch 4 満足度は?
- 4. スマホの総合的な性能を測定
- 5. Galaxy Z Fold7ケース選びで迷走
- 6. 店長が選ぶPC 1000台超の中古も
- 7. カードが変形 スマホ三脚に感動
- 8. エディオン お手軽電子レンジ器
- 9. 楽天モバイル 値上げしない宣言
- 10. 新型ゲーミングモニター発売へ
- 11. すき家に「ローストビーフ丼」が初登場 / USB電源の超音波加湿器【まとめ記事】
- 12. 「VAIO SX12」と「VAIO SX14」のバッテリー性能比較レビュー、大きさが異なる両モデルにバッテリー持続時間の差はあるのか？
- 13. プレデターが主人公 新章公開へ
- 14. THE NORTH FACEがAmazonでセール
- 15. 「Apple Watch Series 8」が発表
- 16. Xiaomi電動シェーバーが安すぎる
- 17. Mozillaのサポートページを和訳してきた日本語コミュニティが解散、Mozillaが勝手に機械翻訳ボットでページを上書きし始めたため
- 18. 手軽に炊く「どんぶり土鍋」
- 19. 安全なVPNネットワークを簡単に構築できる「Tailscale」の仕組みとは
- 20. 【Numbers to know】Glossy編（11/1〜11/7）： フリーピープル のアクティブウェア 、既存店売上200％増 ほか
- 1. バキバキ高学歴 みな実の姉話題
- 2. イチロー氏苦言 僕はあれが嫌い
- 3. パレス鎌田 人生変えた大逆転
- 4. 桑田氏退団の巨人 先発を乱獲か
- 5. ド軍山本由伸が乗っていた車は
- 6. 大相撲で女性奇声 残念なマナー
- 7. 村上宗隆ら 米スカウトの評価は
- 8. イチロー氏が警鐘鳴らした副作用
- 9. 神リスト 大谷わずか4人の偉業へ
- 10. U-17日本が強豪国撃破 歓喜の声
- 1. オズワルド伊藤破局 98%俺が悪い
- 2. 飯尾 相方が骨折した際の修羅場
- 3. 戦隊の後枠「ギャバン」に決定か
- 4. スザンヌ経営の旅館 重大欠陥
- 5. 文春砲で降板→痕跡が次々と削除
- 6. 「魔進戦隊キラメイジャー」ラッパー晋平太さんしのぶ縦読みメッセに「反響沁みる」「涙腺決壊」
- 7. 二階堂で店予約 カズ入籍に動揺
- 8. 口めっちゃ臭い 声大にして発表
- 9. =LOVE 複数の投稿者を訴訟起訴
- 10. 「自宅にクマ」広田レオナが報告
- 1. レス 女性約9割が解消したくない
- 2. 無地ばかり選ぶユニクロ服はコレ
- 3. 40代以降のストレス解消7原則
- 4. 経験なし 55歳独身女性の恋愛
- 5. ハニーズ 大人向けブルゾン登場
- 6. アウター脱いでも美シルエット
- 7. 再婚系YouTuberの謝罪を批判
- 8. 「着るだけで体整う」秋冬登場
- 9. 今年絶対買い逃すのはダメ 福袋
- 10. 40・50代がマネできそうなボブ