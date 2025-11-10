ドイツ１部Ｅフランクフルトの日本代表ＭＦ堂安律（２７）が９日（日本時間１０日）、ＭＦ佐野海舟が所属するマインツをホームに迎えた一戦で今季３点目を挙げた。０―０の後半３５分。右サイドでボールを受けると、ドリブルでペナルティーエリアに侵入。相手ＤＦ２人の間をすり抜けて置き去りにして左足でゴール左隅に流し込んだ。個人技で決め切った鮮やかなゴールでチームを１―０の勝利に導いた。この日の試合前まで２ゴ