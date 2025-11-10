PDN¤Ï¡¢BLUESOUNDÀ½ÉÊ¤Î´ðÈ×¤Ç¤¢¤ëBluOS¤¬¡¢Qobuz Connect¤ËÂÐ±þ¤·¤¿»ö¤òµ­Ç°¤·¡¢Qobuz 60Æü´ÖÌµÎÁÂÎ¸³¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£11·î10Æü～12·î31Æü¤Þ¤Ç´ü´ÖÃæ¤ËBLUESOUNDÀ½ÉÊ¤òÀµµ¬ÈÎÇäÅ¹¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢Á´°÷¤ËQobuz¤Î60Æü´ÖÌµÎÁ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¥³ー¥É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡£ ¾ÜºÙ¤Ï¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Úー¥¸¤ò»²¾È¤Î¤³¤È¡£