タレントの鈴木奈々が、現在挑戦している国家資格の実技試験に挑んだことを明かした。鈴木は１０日までにインスタグラムを更新し、「今日はキャリアコンサルタントの実技試験でした！」と報告。「最初はめっちゃ緊張しました！緊張は最初だけで自分らしくできました！」と手応えを明かし、「あとは結果を待つだけです結果が出たらまたみんなに報告します！」「＃キャリアコンサルタント＃国家試験」とつづった。眼鏡をかけ