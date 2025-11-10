9ÆüÌë¡¢¸Þ¾ëÌÜÄ®¤Î¸Þ¾ëÌÜ¾®³Ø¹»¤Î¶á¤¯¤Ç¥¯¥Þ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤¬Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸Þ¾ëÌÜ·Ù»¡½ð¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢9Æü¸á¸å6»þ40Ê¬¤´¤í¡¢¸Þ¾ëÌÜÄ®¹âºê»ú¿ý´Ü²¼Àî¸¶¤ÎÄ®Æ»¤ò¼Ö¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿60Âå¤ÎÃËÀ­¤¬¡¢Æ»Ï©¤ò²£ÃÇ¤¹¤ë¥¯¥Þ1Æ¬¤òÌÜ·â¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥Þ¤ÎÂÎÄ¹¤ÏÌó1¥áー¥È¥ë¤Ç¤¹¡£¶á¤¯¤ÎÌ±²È¤Þ¤Ç¤ÏÌó10¥áー¥È¥ë¡¢¸Þ¾ëÌÜ¾®³Ø¹»¤Þ¤Ç¤ÏÌó250¥áー¥È¥ë¤Î¾ì½ê¤Ç¡¢·Ù»¡¤¬Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£