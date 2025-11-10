「クッキー」と「ビスケット」の違いを説明できますか？（写真：チリーズ／PIXTA）ふだん、ほとんど意識することはありませんが、実は「クッキー」と「ビスケット」には違いがあるって知っていましたか？フードコーディネーターの宮本二美代氏によれば、その違いは日本国内では公式にきちんと定義されている一方、国によってはその定義の仕方はまちまちだそうです。ではいったい、お国柄によって変わってくる「クッキー」と「ビ