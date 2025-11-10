Photo: 武者良太 子供だけじゃなくて大人もハマっています。2025年6月に一般販売がスタートした「かんぷれ」は、ほぼ指1本で伴奏が演奏できる電子楽器。ピアノやギター、サックスなどの楽器が扱えなくても、ボタンをぽちぽちするだけでコードがつながり、リズムやバッキングが完成する優れモノです。電卓みたいな見た目なのに、よくできる子なんです。