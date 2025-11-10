世界中の「時代劇」と京都の「今」が出会う、日本と世界の歴史映画のための「第17回京都ヒストリカ国際映画祭」が、12月2〜7日の期間に京都文化博物館（京都府京都市）にて開催される。●2026年は絶大のスター・阪東妻三郎が太秦に撮影所を構えて100年「第17回京都ヒストリカ国際映画祭」では、阪東妻三郎が京都に撮影所を作って約100年であることを受けて、同氏の傑作である「雄呂血」（4K デジタル修復版）が活弁付きで上映