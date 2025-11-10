ポリフェノールの健康効果を最大限に活かすには、他の栄養素との組み合わせが鍵となります。ビタミンCとの相乗効果により抗酸化力が向上したり、良質な脂質と一緒に摂取することで吸収率が高まったりすることが示唆されています。科学的根拠に基づいた効果的な組み合わせ方を知ることで、日々の食事から効率よくポリフェノールを取り入れることができます。 監修管理栄養士：武井 香七（管理栄養士）帝京平成大学健