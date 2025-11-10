10日10時現在の日経平均株価は前週末比314.36円（0.63％）高の5万590.73円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1158、値下がりは386、変わらずは64と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を124.34円押し上げている。次いで東エレク が98.27円、ＳＢＧ が57.16円、オリンパス が28.75円、フジクラ が12.87円と続く。 マイナス寄与度は28.28