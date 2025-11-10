政府機関閉鎖の終結に向けて上院で超党派の合意が成立した/Kent Nishimura/Reuters（CNN）米国史上最長となっている政府機関の閉鎖が終結に向かう兆しを見せている。上院は、来年の1月30日まで政府に資金を提供し、12月に医療保険制度改革法（オバマケア）の採決を行うことで超党派の合意に達した。情報筋が明らかにした。情報筋によれば、今回の合意には、トランプ大統領による連邦職員の解雇を撤回し、今後同様の行為を防ぐ規定