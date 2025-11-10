＜大相撲十一月場所＞◇初日◇9日◇福岡・福岡国際センター【映像】元若乃花が指摘 豊昇龍が「攻め間違った」瞬間先場所優勝決定戦で敗れた豊昇龍（立浪）が昇進5場所目で横綱初制覇を成し遂げるかーー。注目が集まる九州場所初日で、豊昇龍はまさかの金星を配給。取組内容を受け、解説を務めた元横綱・若乃花の花田虎上氏は「絶対ダメ。攻め間違い」と豊昇龍に対し苦言を呈した。一体、どこで何を間違ったのか……。豊昇龍は