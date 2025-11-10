現役時代に広島カープなどで人気を博し、引退後は解説者や指導者としても活躍した高橋慶彦さんに、広島入団時の思い出やスイッチヒッターになった経緯を聞いた。昭和の時代の野球界から、恩師・古葉竹識監督の特別な能力まで、包み隠すことなく朗らかに語ってもらった（聞き手・上重聡さん）。上重聡（以下、上重）さあ、始まりました。今回のゲストは高橋慶彦さんです。よろしくお願いします。高橋慶彦（以下、高橋）ちょっとおか