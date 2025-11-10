¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤Ë¥¿¥¤¥È¤Ê°áÁõ¤Ç¡Ä¡Ä10·î30Æü¡Á11·î£¹Æü¤Þ¤ÇÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼2025¡Ù¤¬Ìµ»ö¤ËÊÄËë¤·¤¿¡£¡Ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡Ù¤Ï¡Ç23Ç¯¤Ë¡ØÅìµþ¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¡Ù¤«¤é²þ¾Î¤µ¤ì¤¿¡£°ìÈÌ¸þ¤±¤Î¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¸þ¤±¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³ÖÇ¯¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥µ¥¤¥¯¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢º£²ó¤¬£²²óÌÜ¤Î¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°²ó¤Î¡Ç23Ç¯¤Ï475¤ÎÃÄÂÎ¡¦´ë¶È¤¬»²²Ã¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï510¤òÄ¶¤¨