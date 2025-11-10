佐藤健＆ミヨン（i-dle） 現在、『TENBLANK from "Glass Heart" FAN MEETING - ASIA TOUR feat. Takeru Satoh』で単独アジアツアー中の佐藤健が、11月8日に行われたソウル公演で、韓国人気グローバルグループ「i-dle」のミヨンとサプライズコラボステージを特別披露した。【写真】TENBLANK・佐藤健、ソウル公演の模様 先月10月にTENBLANKとして、横浜・ぴあアリーナMMで大成功を収め、スタートしたアジアツアーは11