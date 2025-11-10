ÁÐ»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥ÈÃæÀîæÆ»Ò¡Ê40¡Ë¤¬9Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£ÃæÀî¤Ï¡ÖÁÐ»Ò¤ÎÉ½¾ð¤¬¤É¤ó¤É¤óÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ª¤â¤·¤í¤¤¤«¤é³¨Æüµ­¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼«¿È¤ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¶á±Æ¡¢³¨Æüµ­¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Ë¥³¥Ã¤È¾Ð¤¦¤Î¤¬·»¥Ë¥ä¥Ã¤È¾Ð¤¦¤Î¤¬Äï¥·¥§¡¼¤¹¤ë¤Î¤¬Äï¤ª¤Ã¤Ñ¤¤Ãµ¤·¤Æ¼ó¥Õ¥ê¥Õ¥ê¤¹¤ë¤Î¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Þ¤¹!¡×¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¤·¤°¤µ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡ÖÌ´¤Ç¡¢Äï¤¬¤·¤ã¤Ù