＝LOVEの大谷映美里（27）が9日までに自身のインスタグラムを更新。19枚目シングル発売記念の「個別お話し会」のオフショットを公開した。 大谷は「トモコレ画角今日はリアルお話し会でしたみんなの優しさであったかい時間を過ごせたよ」「みりにゃのことを想って言葉をかけてくれてありがとう」「また会いに来てもらえたらうれしいなハート髪型はヘアメイクさんに編みたらしヘアしてもらったのハート」と記し、「Mii」のよう