AAAの宇野実彩子（39）が9日、自身のインスタグラムとストーリーズを更新。ファンミーティングの様子を投稿した。「FAN MEETING大阪公演ありがとう！！ファンクラブだからこその距離感と空気感が特別で濃厚で本当に好き。MCの3時のヒロイン福田麻貴さんのおかげでたっくさんみんなで笑いながらも今の私のことを色んな角度からお話できてまたみんなとの距離がグッと縮まったと思ってます」とつづり、感謝の気持ちを示した。「フ