シンガーソングライターとして活躍する北村早樹子氏のデビュー小説『ちんぺろ』が各所で話題だ。家族をテーマにした本書では、モンスターと化したひきこもりの妹・鞠子と、彼女に支配され奴隷のように振る舞う壊れた家族の姿が描かれている。本記事では、発売当初より「一気読みした」「衝撃だった」との感想が絶えない本書から、一部を抜粋・再編集してお届けする。モンスター化した妹のいる実家帰ってきた。十年ぶりだ。妹を