テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１０日、斎藤元彦兵庫県知事の疑惑告発文書問題を追及し、１月に死亡した元県議の竹内英明氏の名誉を傷つけたとして、兵庫県警が９日に名誉毀損の疑いで政治団体「ＮＨＫから国民を守る党」党首の立花孝志容疑者（５８）を逮捕したことを報じた。立花容疑者は、竹内氏に犯罪の嫌疑が掛けられていると繰り返し発信し、竹内氏の妻が内容は虚偽だと刑事告訴して