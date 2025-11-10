「大人はこうあるべき」「友人ならこうすべき」「親ならこれくらいやって当然」――。相手や自分への“期待”が重すぎて、毎日が窮屈になっていないだろうか。他人が期待どおりに行動するとは限らないし、自分だって相手の期待に応える必要はない。発売前から注目されている新刊『人生は期待ゼロがうまくいく』（著：キム・ダスル、訳：岡崎暢子）は、他人や自分との適切な距離を見極め、人生を軽やかに生きるための87の習慣を教え