¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï10Æü¤Î½°±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢¹Í¤¨Êý¤ò¸«Ä¾¤¹¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿´ðÁÃÅªºâÀ¯¼ý»Ù¤Î¹õ»ú²½¤Ë´Ø¤·¡¢2025Ç¯ÅÙ¤«¤é26Ç¯ÅÙ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¸½ºß¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡Öº£¤¹¤°¤ËÇË´þ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£