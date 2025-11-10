ÇÐÍ¥¤ÎÀ¾Åç½¨½Ó¡Ê54¡Ë¤¬10Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¤Î¥¹¥¤¡¼¥ÄËþµÊ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£Â¿¤¤»þ¤Ë¤Ï½µ¤Ë5²ó¤¯¤é¤¤¿©¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥¤¡¼¥Ä¹¥¤­¤ò¸ø¸À¤¹¤ëÀ¾Åç¡£¤³¤ÎÆü¤â¡Öº£Æü¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢2Ëç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ÏËõÃã¤Î¤«¤­É¹¤Ç¡¢¡Ö#¤«¤­É¹¡×¡Ö#shaved ice¡×¤ÈÅº¤¨¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÇËõÃã¤Î¤«¤­É¹¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥í