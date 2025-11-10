◇ドイツ1部Eフランクフルト1―0マインツ（2025年11月9日ドイツ・フランクフルト）EフランクフルトのMF堂安律（27）が会心のゴールを決めた。ホームのマインツ戦で中盤の右サイドでフル出場。後半35分にペナルティーエリア右角の外でボールを受けると相手選手2人の間を巧みにすり抜けてエリア内に進入し、ゴール右前から左足インサイドで狙い澄ました一撃を決めた。これが決勝点となってEフランクフルトはホームが50キロし