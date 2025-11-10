いつ来てもALL390円（税込429円）で“カワイイ”を楽しめる「サンキューマート」に、人気キャラクター「お文具といっしょ」が初登場！全国の店舗では11月下旬より順次販売開始、公式オンラインショップでは11月7日（金）12時から先行予約がスタートします。SNSでも話題の“癒しキャラ”お文具さんたちが、日常に寄り添う全19アイテムで登場。ほっとする可愛さを、ぜひあなたの毎日に♡ 日常を癒す&#