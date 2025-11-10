遺伝のすごさを感じさせるような美しさや、整った顔立ちを受け継ぐ芸能一家。画面越しでも伝わる華やかさからも、根強いファンが多いのがうなずけます。 All About ニュース編集部は10月20〜21日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に「芸能一家」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「美男美女だと思う芸能一家」ランキングを紹介します！【10位までの全ランキング結果を見る】2位：松田一家／56票2位にラ