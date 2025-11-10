現地時間9日、クリーブランド・ガーディアンズのエマニュエル・クラセ投手（27）、ルイス・オルティス投手（26）が野球賭博へ不正に関与したとして米連邦検察に起訴された。『ESPN』のジェフ・パッサン記者が報じている。両投手はMLBの公式戦において、意図的にボール球を投じるなど自らの投球に対する賭博結果を不正に操作。共謀している賭博者が利益を得るように仕組み、その見返りとして賄賂を受け取っていたとされる。クラ