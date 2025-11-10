¡Ú2025Ç¯11·î10Æü¡Á16Æü¤Î±¿Àª¡Û¿å¾½¶Ì»Ò¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤¦¤µ¤®Àê¤¤¡ÊÌµÎÁ¡Ë Âç¿Íµ¤¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÀê¤¤»Õ¡¦¿å¾½¶Ì»ÒÀèÀ¸¤¬Àê¤¦¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤¦¤µ¤®Àê¤¤¡×¡£³Æ¤¦¤µ¤®¤Îº£½µ¤Î±¿Àª¤Ï¤³¤Á¤é¡£Æü¡¹¤Î¤¯¤é¤·¤ò³Ú¤·¤¯À¸¤­¤ë¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£⾃Ê¬¤Î¤¦¤µ¤®¥¿¥¤¥×¤òÃÎ¤ë¸Ø¤ê¹â¤¯¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¥é¥¤¥ª¥ó¤¦¤µ¤®¤Îº£½µ¤Î±¿Àª³«±¿¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Î¡ÈÆü¾ï¡É¤Ë¡£µ¤¤¬¾è¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤À¤ì¤«¤òÍê¤Ã¤Æ²¿µ¤¤Ê¤¤É÷·Ê¤ä½ÐÍè»ö¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤³