河西健吾と生駒里奈 生駒里奈（ウィスタリオ・アファム役）と河西健吾（三日月・オーガス役）がこのほど、都内で行われた別編集版『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ ウルズハント -小さな挑戦者の軌跡-』同時上映『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』10周年記念新作短編「幕間の楔」公開記念舞台挨拶／トーク付き上映会に、「鉄血のオルフェンズ」をイメージした衣装で登場。本作を観た感想などを語った。