＜大相撲十一月場所＞◇初日◇9日◇福岡・福岡国際センター【映像】巨漢力士のギャップがすごい“ほっそり美脚”先場所のプロフィールに比べて体重がなんと24.2kg減。それでも十分に巨漢の部類に入る身長184.5センチ、体重140キロの29歳力士が九州場所の土俵に登場すると、その驚くべき“ほっそり美脚”にファンの注目が集まった。注目の力士は伊勢ノ海部屋のYouTubeチャンネル「【公式】僕が住んでる相撲部屋【伊勢ノ海部屋チ