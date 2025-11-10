和歌山県北山村で始まった、特産のかんきつ類「ジャバラ」の収穫＝10日午前和歌山県北山村で10日、特産のかんきつ類「ジャバラ」の収穫が始まった。強い酸味が特徴で花粉症緩和に効果があるとされる。村が全額出資して設立した会社「じゃばらいず北山」の工場でジュースやジャム、あめなどに加工される。北山村は三重、奈良県境の山間部にあり、和歌山県の他のどの市町とも接しない全国唯一の「飛び地」の村。ジャバラは村に自