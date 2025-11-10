7ÆüÍ¼Êý¡¢ËÌ½©ÅÄ»ÔÊÆÆâÂô¤Î¸©Æ»¤Ç¼Ö¤¬¥¯¥Þ¤È¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À­¤Ë¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ËÌ½©ÅÄ·Ù»¡½ð¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È7Æü¸á¸å5»þ25Ê¬¤´¤í¡¢ËÌ½©ÅÄ»ÔÊÆÆâÂô»úÂçÂô²°ÉÛ²¼¤Î¸©Æ»¤òËÌ½©ÅÄ»ÔÀî°æÊý¸þ¤«¤éËÌ½©ÅÄ»ÔÏÆ¿ÀÊý¸þ¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬¡¢±¦Â¦¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤­¤¿¥¯¥Þ3Æ¬¤È¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ËÌ½©ÅÄ»Ô¤Î20Âå¤Î½÷À­¤Ë¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¾×ÆÍ¤·¤¿¥¯¥Þ¤Ï1Æ¬¤¬ÂÎÄ¹Ìó1¥áー¥È¥ë¤Ç¤Û¤«2Æ¬¤ÏÂÎÄ¹