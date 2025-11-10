7ÆüÍ¼Êý¡¢ËÌ½©ÅÄ»Ô³ùÂô¤Î¸©Æ»¤Ç¼Ö¤¬¥¯¥Þ¤È¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­¤Ë¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ËÌ½©ÅÄ·Ù»¡½ð¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È7Æü¸á¸å6»þ15Ê¬¤´¤í¡¢ËÌ½©ÅÄ»Ô³ùÂô»úÂçÀ¥¸Í¤Î¸©Æ»¤ò¾å¾®°¤¿ÎÂ¼Æ²ÀîÊý¸þ¤«¤éËÌ½©ÅÄ»Ô»°ÌÚÅÄÊý¸þ¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉáÄÌ²ßÊª¼Ö¤¬¡¢±¦Â¦¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤­¤¿¥¯¥Þ1Æ¬¤È¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ËÌ½©ÅÄ»Ô¤Î40Âå¤ÎÃËÀ­¤Ë¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¾×ÆÍ¤·¤¿¥¯¥Þ¤ÏÂÎÄ¹¤¬Ìó1¥áー¥È¥ë¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹