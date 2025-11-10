[11.9 U-17W杯GL第3節 日本 2-1 ポルトガル ドーハ]経験を財産に、勇気を武器に、3バック中央を担ったDF藤田明日翔(川崎F U-18)は欧州王者を相手に戦い抜いてみせた。11月9日、U-17日本代表はU-17ワールドカップのグループステージ最終節を迎えていた。相手はU-17ポルトガル代表。今年開催されたUEFA U-17選手権の王者である。日本とは今年9月に行われたリモージュ国際大会で対戦済みで、藤田も明確なイメージを持っての試合